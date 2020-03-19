Президент «Урала»: «Клубы не смогут урезать зарплаты своим игрокам»

Президент «Урала» Григорий Иванов поддержал идею владельца «Спартака» Леонида Федуна временно отменить финансовый фейр-плэй.

— Поддерживаю идею Федуна по поводу ФФП. Ввести налоговые каникулы? Конечно, я только за. Но в нашей стране это сложно сделать. Не представляю, как это будет выглядеть на практике, как это все воплотить. Хотя, безусловно, нам нужны льготы. Соревнования приостановлены. Где нам деньги зарабатывать? На чем?

Можем ли мы сейчас сократить зарплаты футболистам? Как это возможно? В чем ребята виноваты? Мы как платили, так и будем платить. По регламенту не можем понизить временно зарплаты. Игроки просто обратятся в ФИФА в противном случае. Мы еще попадем на судебные расходы.

Не показывает ли эта ситуация, что нужно вводить потолок зарплат? Не могу сказать. Кто как хочет, тот так и платит. Не буду смотреть в чужой карман.

Чем все это закончится? Не думаю, что клубы начнут банкротиться. Нет, я не такой пессимист. Все еще наладится. (Виталий Айрапетов)