Деменко: «Локомотиву» очень повезло уйти от поражения в матче с «Краснодаром»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Локомотиву» очень повезло в этом матче уйти от поражения. По сути, «железнодорожники» не создали опасных моментов впереди, а сравняли в концовке за счет удара и индивидуального мастерства Миранчука, когда соперник излишне увлекся игрой на удержание счета. В остальном «Краснодар» имел преимущество, заслуживал победы, но в последние 20 минут, когда, видимо, чуть выдохся, решил сыграть на удержание счета и из-за единичной потери концентрации потерял очки», — приводит слова Деменко «Известия».

«Краснодар» с 13 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» с 6 баллами — на 11-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» 25 августа сыграет на выезде с «Факелом», «Локомотив» 27 августа в гостях встретится с «Сочи».