Игнатьев не считает переход из «Краснодара» в «Рубин» ошибкой
17:04
Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев прокомментировал свой переход из «Краснодара» в казанский клуб.
«Ошибкой не считаю, считаю жизненным опытом! Который в дальнейшем, я уверен, мне поможет! В понимании разных ситуаций и в принятии дальнейших решений», — написал футболист в Instagram-сторис.
Сторис Ивана Игнатьева. Фото Instagram
22-летний нападающий перешел в «Рубин» в декабре 2019 года. Контракт Игнатьева с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.
В сезоне-2021/22 Тинькофф РПЛ футболист сыграл 7 матчей за казанский клуб и не отметился результативными действиями.
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