Игнатьев не считает переход из «Краснодара» в «Рубин» ошибкой

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев прокомментировал свой переход из «Краснодара» в казанский клуб.

«Ошибкой не считаю, считаю жизненным опытом! Который в дальнейшем, я уверен, мне поможет! В понимании разных ситуаций и в принятии дальнейших решений», — написал футболист в Instagram-сторис.

Сторис Ивана Игнатьева. Фото Instagram

22-летний нападающий перешел в «Рубин» в декабре 2019 года. Контракт Игнатьева с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

В сезоне-2021/22 Тинькофф РПЛ футболист сыграл 7 матчей за казанский клуб и не отметился результативными действиями.