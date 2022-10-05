Президент «Урала» рассказал о восстановлении Бикфалви
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о восстановлении полузащитника Эрика Бикфалви.
«Пока он не восстановился, как только это произойдет, мы напишем», — цитирует Иванова «РБ Спорт».
Бикфалви повредил мышцу правой голени в матче 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) 17 сентября.
В текущем сезоне 34-летний футболист провел за «Урал» 12 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
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|26
|
3
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|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
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|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
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|13
|6
|2
|5
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|
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|6
|2
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|20
|
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|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
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|13
|3
|5
|5
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|
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|4
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|
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|4
|1
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|
13
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|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
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|6
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|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1
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