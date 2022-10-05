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5 октября, 18:33

Президент «Урала» рассказал о восстановлении Бикфалви

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о восстановлении полузащитника Эрика Бикфалви.

«Пока он не восстановился, как только это произойдет, мы напишем», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Бикфалви повредил мышцу правой голени в матче 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) 17 сентября.

В текущем сезоне 34-летний футболист провел за «Урал» 12 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-ivanov-bikfalvi-eshhe-ne-vosstanovilsya/
Эрик Бикфалви
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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