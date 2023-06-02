Президент «Торпедо» Савин рассказал о будущем форварда Стефановича в команде

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о возможном уходе форварда Ильи Стефановича после вылета автозаводцев из РПЛ.

«У Ильи Стефановича действующий контракт, он будет его выполнять — никаких других разговоров не было. Возможно, предложения по нему появятся, но мы ничего не обсуждали. Илья — максимально порядочный человек, он полностью выкладывается на тренировках и играх, чтобы приносить пользу команде. Думаю, никаких обсуждений по новому контракту он ни с кем сейчас не ведет», — приводит «РБ Спорт» слова Савина.

Автозаводцы досрочно вылетели в первую лигу. Московская команда занимает последнее, 16 место, в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 29 туров.