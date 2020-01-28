Президент Татарстана и Лопырева отреагировали на высказывания Слуцкого в шоу «Вечерний Ургант»

27 января главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем передачи «Вечерний Ургант». 48-летний российский специалист ответил на вопрос ведущего о том, какую фотографию в Instagram он откроет первой — от президента Республики Татарстан Рустама Минниханова или посла ЧМ-2018 Виктории Лопыревой.

«Вика очень часто постит что-то, — сказал в эфире программы Слуцкий. — Она по-любому будет первой — наберет количеством. Ты не успеваешь еще просмотреть у другого человека, а у нее новое выходит. Здесь все очень просто».

Минниханов с юмором отреагировал на данное высказывание Слуцкого. Глава Республики опубликовал видеофрагмент из шоу, добавив в конце собственную фотографию под знаменитую песню «The Sound of Silence».

Лопырева также ответила на шутки тренера «Рубина», добавив, что у Леонида «хороший вкус». «Посмотрели «Вечерний Ургант» и решили не расстраивать Леонида Викторовича. Надеюсь, что наше с Инной Жирковой двойное push-уведомление обрадует нашего дорого Мистера и усилит тренировочный процесс. P. S. Ленечка, у тебя всегда был хороший вкус, а Рустам Нургалиевич всегда топ!» — подписала фото с супругой Юрия Жиркова Виктория.

Леонид Слуцкий в программе «Вечерний Ургант». Полная запись