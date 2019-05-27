17:05 | Футбол — РПЛ

Президент "Тамбова": "Задача команды – выйти в Лигу Европы"

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Президент футбольного клуба "Тамбов" Арсен Габуев рассказал о планах команды на дебютный сезон в российской премьер-лиге.

Клуб из Тамбова в сезоне 2018/19 занял первое место в Футбольной национальной лиги (ФНЛ), завоевав право выступать в высшем дивизионе.

– Задачи перед клубом стоят простые – попадание в Лигу Европы, – цитирует Габуева пресс-служба администрации области.

Также Габуев заявил, что бюджет клуба не изменится и останется на уровне выступлений команды в ФНЛ – 350 миллионов рублей. Руководство ведет поиск коммерческих партнеров, рекламных спонсоров, за счет сотрудничества с которыми планируется привлечь 200-250 миллионов рублей дополнительно.

Планируется, что на 60 процентов состав новой команды будет сформирован из футболистов, защищавших цвета "Тамбова" в этом сезоне.

Дополнительная информация

https://www.tambov.gov.ru/news/view/vice-gubernator-arsen-gabuev-zadachi-pered-fk-tambov-stoyat-prostye-%E2%80%93-popadanie-v-ligu-evropy.html

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