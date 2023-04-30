Ротенберг ответил на вопрос, в каком случае Хохлов останется главным тренером «Сочи»
Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» поделился мнением о будущем в команде и.о. главного тренера команды Дмитрия Хохлова.
«С Димой Хохловым долго работали вместе еще в «Динамо». Он в свое время выиграл молодежный чемпионат. Я знаю, как он работает. У него перспектива есть. Сейчас есть несколько туров, посмотрим, будет перестраиваться команда или нет. Все зависит от картинки. От того, как команда будет играть. С тем же «Ахматом» матч мог сложиться по-другому. Нам не засчитали гол, когда там не было офсайда. А в конце соперник забил спорный мяч после нарушения. Я никогда не хочу пенять на судей. Надо быть сильнее на голову. Когда голы забиваются чисто, их невозможно не засчитать. Но бывают моменты, когда вне игры не было, но гол не засчитали», — сказал Ротенберг «СЭ».
«Сочи» 10 апреля объявил об отставке Бердыева. Специалист возглавлял сочинцев с ноября прошлого года. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Дмитрий Хохлов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|0 : 2
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 5
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|1 : 3
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|1 : 1
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|1 : 1
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 0
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|3 : 1
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|5 : 1
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5