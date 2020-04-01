Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал продление карантина до 31 мая

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин выступил с заявлением о приостановке Тинькофф-чемпионата России в связи с распространением коронавируса.

Ранее стало известно, что РПЛ продлила приостановку текущего розыгрыша чемпионата России до 31 мая.

«Данное решение принято с учетом эпидемиологической ситуации и необходимо для борьбы с распространением COVID-19. Мы не хотим подвергать риску здоровье болельщиков и всех участников матчей.

На данный момент мы не планируем досрочного завершения чемпионата и хотим, чтобы при подготовке к его возможному возобновлению все клубы были в равных условиях.

По всем важным вопросам мы продолжаем работать в тесном контакте со всеми футбольными регуляторами. Один из таких вопросов — трудовые договоры с игроками и трансферные контракты. Это общая проблема для всех без исключений. Мы внимательно изучим рекомендации РФС, а также коллег из ФИФА, и вместе с клубами придем к консолидированному взвешенному решению.

Мы видим, как клубы и футболисты за рубежом идут навстречу друг другу в вопросе временного понижения зарплат. И я рад, что российские клубы на примере «Спартака» также находят понимание у своих игроков.

Также мы понимаем всю сложность ситуации для клубов в контексте лицензирования, поэтому вместе с коллегами из РФС мы достигли принципиального согласия о переносе даты подачи документов. При выборе нового срока мы будем руководствоваться рекомендациями УЕФА и объявим о нем дополнительно"", — приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 887 067 человек, умерших — 44 264, выздоровевших — 185 541.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.