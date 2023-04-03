Алаев: «Жаль, но «Спартаку» очков уже никто не вернет»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал возвращение к работе судей Виталия Мешкова и Владислава Безбородова в 21-м туре чемпионата.

«Правильно ли, что Мешков и Безбородов так быстро вернулись к работе? Не мне их судить. У коллег есть регламент работы, по которому они принимают решения касательно судей. Если они возвращаются к работе, значит, судейский корпус посчитал наказание достаточным. Мне добавить к этому нечего.

«Спартаку» очков уже никто не вернёт. Жаль. Надеюсь, что подобных ошибок больше не повторится.

Что касается судейства после возобновления сезона, честно говоря, сначала было очень много ошибок. Сейчас ситуация выравнивается. Надеюсь, что количество ошибок будет уменьшаться — особенно резонансных», — цитирует Алаева «Чемпионат».

В матче 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Урал» (2:2) Виталий Мешков ошибочно не засчитал гол нападающего красно-белых Александра Соболева, который мог принести победу московской команде.

На 40-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» (3:2) арбитр Владислав Безбородов также не засчитал гол Александра Соболева.