Нобоа прокомментировал последние результаты «Сочи» в РПЛ
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа оценил последние результаты команды в РПЛ.?
«Первые 20 минут с «Динамо» играли в атакующий футбол, но потом случилось удаление... И всё поменялось — пришлось перестраиваться. Хорошо, что получилось победить.
Да, мы проиграли два предыдущих матча с общим счётом 0:7, но такое бывает раз в жизни. Мы были уверены в своих силах... Например, с «Оренбургом» в первом тайме должны были забивать три гола, но не получилось. А они ударили по воротам четыре раза и забили четырежды. Перед матчем с «Факелом» в команде были травмы, а у меня — дисквалификация», — приводит слова Нобоа «Чемпионат».
1 апреля «Сочи» в гостях обыграло «Динамо» в матче 21-го тура РПЛ со счетом 2:0. В предыдущих матчах команда проиграла «Оренбургу» (0:4) и «Факелу» (0:3) с общим счетом 0:7.
Команда Курбана Бердыева с 31 баллом занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|0 : 6
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|0 : 2
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|2 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4