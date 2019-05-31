Президент "Ростова" рассказал, как формируется бюджет клуба

Президента "Ростова" Арташес Арутюнянц рассказал о финансовом положении дончан. Он также объяснил, как формируется бюджет клуба.

– Каково финансовое положение клуба на данный момент?

– К сожалению, я не могу сказать, что все хорошо, – приводит пресс-служба клуба слова Арутюнянца. – Смотря с чем сравнивать – если с тем, что было два года назад, то конечно дела гораздо лучше. Почти все старые долги закрыты, но постоянно всплывают новые задолженности 2014-2017 годов. Мы их тоже закрываем, но в ущерб сегодняшней ситуации. Образовываются разрывы бюджета – финансовый дефицит. Сегодня мы в постоянном некритичном дефиците. Есть и старые долги, и текущие – клуб был на грани банкротства, сегодня ситуация стабилизирована.

Бюджет клуба формируется в следующем порядке: 15-20 процентов грант Правительства области, остальные 80-85 процентов в части доходов мы формируем самостоятельно. Областное правительство не финансирует клуб из бюджета области, они выделяют только целевой грант. Доход формируется из наших инвестиций, спонсоров, выручки от продажи билетов на матчи и ТВ-трансляций и так далее. Очень большую помощь оказывает губернатор региона, без его поддержки победы клуба были бы невозможны – Кубок России, серебро в Чемпионате, Лига Чемпионов, да и вообще сохранение "Ростова" в РПЛ.

Гранты получают все футбольные команды региона: мы – больше, клуб из ФНЛ – чуть меньше, команда в ПФЛ, по-моему, еще меньше. Клуб должен зарабатывать и стараться выходить на самоокупаемость.

Конечно, взять команду с нуля, с нашими возможностями, было бы намного легче. Еще проще было бы купить команду в Европе. Но как же история? Как же "Ростов"? В следующем году нам будет 90 лет. Как же все те люди, которые болеют за нас? У нас почти полмиллиона болельщиков, а может и больше. Как эти люди? А город? Я живу в Ростове, я здесь родился и с детства болею за нашу команду. Я хочу, чтобы "Ростов" жил и хорошо выступал в Премьер-Лиге.

"Ростов" занял 9-е место в премьер-лиге-2018/19.

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