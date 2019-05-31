Президент "Ростова" рассказал, что будущее Еременко зависит от желания самого игрока

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц рассказал о будущем хавбека дончан Романа Еременко. По его словам, все будет зависеть от его желания

– Какие у клуба трансферные планы? В какой степени произойдет ротация состава?

– Мы прекрасно понимаем, какие позиции нас интересуют, – приводит пресс-служба клуба слова Арутюнянца. – Мы хотим качественных игроков, которые нас усилят, и талантливую молодёжь. Сейчас не стоит задача комплектования команды с нуля как два года назад, когда мы принимали клуб – тогда было всего несколько игроков и 1,5 млрд долгов. Никто не хотел сюда идти.

Сегодня команда укомплектована, у нас нет проблем, многие вернутся из аренды, кого-то отдадим в аренду, чтобы игроки получали игровую практику и могли прогрессировать. Трансферная работа никогда не останавливается – ведутся постоянные просмотры и переговоры.

Нам надо понять, кто уходит. Допустим, Роман Еременко, он остается или уходит? Это зависит от желания игрока. С одной стороны, за недолгий срок его полюбили наши болельщики, у него здесь корни по отцу, он стал ключевым игроком состава, здесь хорошая атмосфера и тренер, с которым он хочет работать. С другой стороны – другая команда в Еврокубках и лучшее финансовое положение. Что он выберет? И так со многими. Исходя из этого, будем принимать решение.

Напомним, Еременко перешел в "Ростов" 18 января, подписав контракт, рассчитанный на 2,5 года. 32-летний хавбек в текущем сезоне провел 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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