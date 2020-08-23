Президент «Ростова» прокомментировал обмен Попова на Полоза

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал переход полузащитника Ивелина Попова в «Сочи».

— Ивелин Попов изъявил желание продолжить карьеру в другом клубе. Мы с «Сочи» совершили хорошую сделку, — цитирует Арутюнянца сайт «Ростова». — Мы давно хотели, чтобы Полоз вернулся в Ростов. Летом 2019 года не получилось, сейчас Дмитрий возвращается на полноценный контракт.

Я уверен, что у Димы все получится, и он принесет много пользы для нашей команды. Это тот игрок, который нам был очень нужен.