Президент «Оренбурга» заявил, что игрокам не платили двойные премиальные за победу над «Спартаком»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сказал, что игроки команды не получили финансового бонуса за победу над «Спартаком» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

«Двойные премиальные в «Оренбурге» платят очень редко. За победу над «Спартаком» двойных премиальных не платили», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

После 23 туров «Оренбург» с 33 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.