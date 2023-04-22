Президент «Оренбурга» рассказал о целях команды на концовку РПЛ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что целью его команды на оставшуюся часть сезона является сохранение места в топ-10 РПЛ.

«Цели мы давно обозначили — быть в десятке. После первого круга мы подтвердили эти цели. Не без обязательств, но думали, что можем подняться еще повыше, чем место по итогам первого круга. Впереди семь туров — все может быть. Давайте дождемся итогов чемпионата, а там посмотрим», — приводит слова Еремякина «Чемпионате».

«Оренбург» в 23 матчах чемпионата России набрал 33 очка и занимает в турнирной таблице восьмое место, опережая идущего 10-м «Локомотив» на пять очков. 22 апреля команда Марцела Лички сыграет в гостях с воронежским «Факелом». Начало — в 16:30 по мск.