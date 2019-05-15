Президент "Анжи": "Чтобы пройти лицензирование, нужно показать бумаги, что мы начали гасить старые долги"

Президент "Анжи" Осман Кадиев прокомментировал "СЭ" информацию о том, что махачкалинский клуб не смог пройти процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС) в сезоне-2019/2020.

- Для того чтобы "Анжи" прошел процедуру лицензирования, нам дали время до конца мая. Чтобы ее пройти, нам нужно не на словах, а на бумаге показать, что мы начали погашать старые долги и дать гарантии, что у клуба не возникнет проблем с проведением соревнований. Над этим мы сейчас и работаем, - сказал Кадиев.

- Каковы шансы на то, что "Анжи" предоставит необходимые документы?

- Есть надежда, что мы сможем исправить ситуацию.

- Есть ли поддержка со стороны Республики Дагестан?

- Республика вчера приняла очень хорошее решение: выделять деньги на содержание академии. Это очень позитивный шаг. Я рад, что мои ребята не останутся выброшенными на улицу.

- Известно ли что-то насчет поддержки самого "Анжи"?

- Пока не знаю. Я ни с кем не разговаривал. Чтобы сказать "да" или "нет", надо услышать ответ. Вы же не можете за меня что-то придумать и написать. У вас есть вопросы, вы задаете их, я отвечаю. У меня не было разговора или личной встречи ни с кем из руководителей республики. Наверное, они очень заняты.

- Собираетесь контактировать с ними?

- Буду стараться выходить на связь.

За два тура до конца чемпионата России 2018/19 "Анжи" занимает 15-ю строчку в турнирной таблице с 20 очками. После поражения от тульского "Арсенала" (0:1) в 28-м туре первенства махачкалинская команда потеряла шансы на сохранение прописки в премьер-лиге. (Иван Торопцев)

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