Президент «Аль-Иттихада» сообщил о рассмотрении проведения матча с «Зенитом»

Президент «Аль-Иттихада» из Александрии Мохамед Муселхи в разговоре с корреспондентом «СЭ» допустил проведение товарищеского матча с основным составом «Зенита».

«В соответствии с недавно достигнутой договоренностью о клубном партнерстве между двумя историческими клубами на 8 сентября запланирован товарищеский матч между молодежными командами «Зенита» и «Аль-Иттихада»

Будущие матчи и мероприятия с участием обеих команд разных возрастов на данный момент на стадии рассмотрения и будут анонсированы в случае достижения договоренности», — сказал Муселхи «СЭ».

После шести туров РПЛ «Зенит» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице. В 7-м туре сине-бело-голубые сыграют дома с ЦСКА.