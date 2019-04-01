Президент "Ахмата" нецензурно выражался в адрес судей. Но КДК не будет рассматривать его поведение

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил "СЭ", что после матча "Ахмат" – "Спартак" президент грозненского клуба Магомед Даудов нецензурно высказывался в адрес судей.

– Глава ДСИ РФС Александр Егоров сказал "СЭ", что руководство "Ахмата" выражало недовольство по поводу судейства матча со "Спартаком" и что инцидент рассмотрит КДК РФС.

– Мы получили рапорт по этому матчу. В нем действительно есть запись делегата о том, что после завершения игры в подтрибунном помещении президент "Ахмата" Даудов в нецензурной форме выражал свое недовольство в адрес арбитров матча.

Но я должен сказать следующее. С точки зрения дисциплинарного регламента официальное лицо клуба – это должностное лицо, которое зарегистрировано или заявлено клубом для участия в соревнованиях. Даудов не заявлен. Тем самым он не является субьектом дисциплинарного нарушения.

– То есть КДК не будет рассматривать его поведение?

– Да. Он не входит в юрисдикцию КДК. Но с точки зрения регламента РФС по этике он является официальным лицом.

– Значит, его поведение может рассмотреть комитет по этике, если получит такое поручение?

– Совершенно верно. (Виталий Айрапетов)