Пресс-атташе "Ростова" объявил об уходе из клуба

Пресс-атташе "Ростова" Никита Кириленко на своей странице Вконтакте сообщил о том, что покидает клуб

- Дорогие друзья! Я покидаю футбольный клуб "Ростов". 28 июня мой последний рабочий день в месте, которое стало для меня родным, - написал Кириленко. - В 3,5 года папа привел меня на матч "Ростсельмаша" первый раз, и я влюбился. Потом это чувство переросло в любовь, следом в мечту - работать в лучшем футбольном клубе России. 3,5 года, 126 матчей "Ростова" подряд, сотни сделанных программок, ЛЧ, ЛЕ, интервью, видео, ковер, GTA, "Игра Престолов" и много всего другого. Были и дальнейшие планы, но не так давно я поймал себя на мысли, что пора уходить. Верю, что с клубом мы останемся хорошими друзьями, и у меня есть чувство, что мы принесем еще немало пользы друг другу. В "Ростове" я нашел много друзей, и для меня было честью работать здесь. Спасибо всем, кто все эти годы работал со мной. Спасибо тем, кто делал меня сильнее.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр