Правительство Узбекистана повлияло на вызов полузащитника ЦСКА Файзуллаева на Кубок Азии

Стало известно, почему полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев попал в заявку на молодежный Кубок Азии, сообщает Metaratings.kz.

По информации источника, правительство Узбекистана смогло уговорить армейский клуб отпустить игрока на сборы национальной команды.

Молодежный Кубок Азии начался 15 апреля. Узбекистан в группе играет с Вьетнамом, Кувейтом и Малайзией.

В текущем сезоне 20-летний Файзуллаев сыграл 25 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 11 голевых передач.