Гуренко рассказал, что не получал предложений о работе из России
Бывший главный тренер «Уфы» Сергей Гуренко рассказал о своих дальнейших планах.
«Пока отдыхаю, нет никаких предложений. Сейчас же сезон в разгаре. Может, ближе к зиме будут появляться какие-то предложения, не знаю. Пока все спокойно. Главное, чтобы предложение было интересным в плане перспективы. Готов ли поработать в России? Да, в России очень интересно работать. Все-таки другой чемпионат с другими футболистами. Я не вижу больших различий. Единственный нюанс — сложная логистика. У клубов Первой и Второй лиг на выезд тратится около суток. У команд РПЛ в этом плане проще. Принципиально ли мне пойти на должность именно главного тренера или рассматриваю вариант быть и помощником? Я работал помощником уже. Важнее всего интерес к самому проекту. И если он есть, то готов и помощником. Я получал большое удовольствие, когда и помощником работал, так как был проект классный», — приводит слова Гуренко «Спорт День за Днем».
Гуренко возглавил «Уфу» в июне 2023 года. Под его руководством уфимцы провели 8 официальных матчей, в которых одержали 2 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1