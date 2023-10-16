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Сегодня, 16:36

Гуренко рассказал, что не получал предложений о работе из России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Уфы» Сергей Гуренко рассказал о своих дальнейших планах.

«Пока отдыхаю, нет никаких предложений. Сейчас же сезон в разгаре. Может, ближе к зиме будут появляться какие-то предложения, не знаю. Пока все спокойно. Главное, чтобы предложение было интересным в плане перспективы. Готов ли поработать в России? Да, в России очень интересно работать. Все-таки другой чемпионат с другими футболистами. Я не вижу больших различий. Единственный нюанс — сложная логистика. У клубов Первой и Второй лиг на выезд тратится около суток. У команд РПЛ в этом плане проще. Принципиально ли мне пойти на должность именно главного тренера или рассматриваю вариант быть и помощником? Я работал помощником уже. Важнее всего интерес к самому проекту. И если он есть, то готов и помощником. Я получал большое удовольствие, когда и помощником работал, так как был проект классный», — приводит слова Гуренко «Спорт День за Днем».

Гуренко возглавил «Уфу» в июне 2023 года. Под его руководством уфимцы провели 8 официальных матчей, в которых одержали 2 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gurenko-zayavil-chto-ne-poluchal-predlozheniy-o-rabote-iz-rossii-
Сергей Гуренко
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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