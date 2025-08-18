Валуев: «Вопрос не в потолке зарплат, а в зажравшихся менеджерах и коррупции, которая окутала футбол»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном введении потолка зарплат в российском футболе.

«Эта история хорошо звучит, но не работает. В классе футболистов, как и у разных спортсменов, есть разница. Профессиональный спорт — это про деньги. Вопрос не в потолке зарплат, а в запросах зажравшихся менеджеров. В той коррупции, которая давно окутала футбол. Там кроется корень проблем. Было уравнивание всего и вся в СССР, мы знаем, к чему это приведет. Декларирование — это одно, но будет ли оно работать? Должны быть оговорки, иначе никогда не получится договориться со спортсменом, который не захочет существовать в этом потолке. Говорю о спортсменах вообще — наши, приглашенные. И воспитанники могут уезжать. Как их удержать? Контракт ограничен во времени. Повторюсь, это вопрос зажравшихся менеджеров, а не спортсменов. Там кормятся много людей», — сказал Валуев «СЭ».

11 августа инсайдер Иван Карпов сообщил, что Министерство спорта РФ намерено установить потолок зарплат в клубах РПЛ.