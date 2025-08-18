Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

18 августа, 16:35

Валуев: «Вопрос не в потолке зарплат, а в зажравшихся менеджерах и коррупции, которая окутала футбол»

Артем Бухаев
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном введении потолка зарплат в российском футболе.

«Эта история хорошо звучит, но не работает. В классе футболистов, как и у разных спортсменов, есть разница. Профессиональный спорт — это про деньги. Вопрос не в потолке зарплат, а в запросах зажравшихся менеджеров. В той коррупции, которая давно окутала футбол. Там кроется корень проблем. Было уравнивание всего и вся в СССР, мы знаем, к чему это приведет. Декларирование — это одно, но будет ли оно работать? Должны быть оговорки, иначе никогда не получится договориться со спортсменом, который не захочет существовать в этом потолке. Говорю о спортсменах вообще — наши, приглашенные. И воспитанники могут уезжать. Как их удержать? Контракт ограничен во времени. Повторюсь, это вопрос зажравшихся менеджеров, а не спортсменов. Там кормятся много людей», — сказал Валуев «СЭ».

Министр спорта&nbsp;РФ Михаил Дегтярев.Зачем нам новый лимит и потолок зарплат — и как это будет работать? К минспорту есть вопросы

11 августа инсайдер Иван Карпов сообщил, что Министерство спорта РФ намерено установить потолок зарплат в клубах РПЛ.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
Николай Валуев
Читайте также
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
В Минобороны сообщили о дальнейшем расширения контроля в Днепропетровской области
Ушаков назвал важным визит Путина в Индию в декабре
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
Теннисист Себастьян Корда женится на дочери обладателя «Золотого мяча»
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Викторыч из ЕКБ

    ... и чтобы не зажраться, я сижу второй десяток лет в ГД:sunglasses:

    18.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Депутат. Госдумы. Николай Валуев. Это не анекдот, это беда и пи3.ец, дорогие рассеяне, если такой отбитый ум решает проблемы страны. Примерно из серии мэр Москвы - Кличко. :face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth: И он еще рассуждает о футболе... Он же бывший знаменитый мегафорвард мадридского Реала, во всем разбирается.

    18.08.2025

  • NIK7478

    Ты дурачок?! )))

    18.08.2025

  • HodorVor

    Понесло Остапа из числа релокантов. Уже покупали кого хотели вместо развития футбола, про частный бизнес смешно слушать. А начальника чукотки уже обули и клуб отобрали в стране неприкосновенной частной собственности.

    18.08.2025

  • Алекс Меломан

    а что, у ЦСКА Гинера нет государственных денег? а ВЭБ и РОССЕТИ, Почта России - что, не горсударственные корпорации?

    18.08.2025

  • Berkut-7

    А это уже незнание , как работает английское государство внутри, ну вот и познакомился , если бы знал, то Челси не покупал бы, но в 2000е политическая обстановка в мире другая была и люди наивно верили, что их деньги это их гарант от всех проблем во всех странах.

    18.08.2025

  • Sergey Sparker

    Этот хам избил пожилого охранника и отмазался от уголовки. И он еще будет рассуждать о законах?

    18.08.2025

  • фанат

    А можно о депутатах лучше. Зажрались ли они на народных деньгах. Может ещё подкинуть?

    18.08.2025

  • maestro_65

    Про коррупцию в футболе депутат сказал со знанием дела, сделав депутатский запрос, с приложением фактов, в соответствующие органы, или как обычно, занялся привычным для депутата балабольством?

    18.08.2025

  • Haiaxi

    А в итоге чиновники другого "честного" государства Челси у него в итоге и отжали. Вернее деньги за продажу клуба. Хотя понятно, что изначально они были сворованы.

    18.08.2025

  • Haiaxi

    "Там кормятся много людей" --- Так они от высоких зарплат футолистов и кормятся.

    18.08.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Сколько людей "кормится" в Госдуме.. Страшно подумать !!

    18.08.2025

  • Gumbert Gumbert

    потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая...

    18.08.2025

  • Berkut-7

    Шенген это отдельная история, как только конфликт урегулируют с Западом и Украиной , снова откроют, а сегодян весь мир по прежнему открыт для РОссии , хоть в США лети, хоть на МАдагаскар......про хорошую жизнь в СССР вспоминают в контексте стабильности , а не то, что там из крана текло пиво толкьо кружку успевай подставлять.

    18.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А не в зажравшихся чинушах и депатутах и их коррупции для начала, не? )

    18.08.2025

  • Berkut-7

    Чтобы наш футбол не загнулся , ДАЙТЕ ЕМУ СВОБОДУ , прекратите "кошмарить частный бизнес" , оставьте частным клубам право САМИМ выбирать кого покупать, сколкьо платить, кого растить, сколкьо в составе выпускать легионеров, кого пускать на стадион, оставьте ГАлицкого и ГИнера и им подобных людей в покое ,а ограничивайте финансирование клубов котоыре сидят на господдержке , сократите бюджеты им, вводите лимиты на легионеров ИМ ....если вы будете сходить с ума и постоянно вводить лимиты и всякие ограничения, ВЫ НИКОГДА не дадите футболу в России стать частным , потмуо что ни один в здравом уме крупный предприниматель не будет вкладывать деньги в клуб , чтоба чиновнкии из госдумы указывали ему , как управлять клубом , кого покупать и сколкьо кому платить, Абрамович поэтмуо купил Челси, а не Торпедо и Спартак , потмоу что РОман Аркадьевич изнутри знает как работает наше государство , и что всякие Журовы и Валуевы будут ему указывать как ему управлять клубом.

    18.08.2025

  • al-an-ko

    Такое ощущение, что в мин спорта работают исключительные де Биллы

    18.08.2025

  • andreichf

    <<<страна должна быть закрыта на выезд в формате СССР>>> А разве ты не заметил что все к этому идет? В различных соцсетях и форумах все чаще вспоминают как хорошо жилось в стране советской. А выезд за границу, особенно в страны шенген доступен теперь далеко не всем.

    18.08.2025

  • Berkut-7

    Я еще пару недель назад писал, что потолок зарплат убьёт российский футбол , потмоу что для потолка зарплат нужно 2 фундаментальные вещи , страна должна быть монополистом в виде спорта, как НБА, НФЛ, НБЛ , а в футболе такое невозможно , огромное количество стран просто переманят в свои чемпионаты игроков , либо страна должна быть закрыта на выезд в формате СССР, где зарплаты были зарегулированы государством и у игроков не было никакого выбора, либо играть за те зарплаты что были, либо вообще не играть в футбол, а пойти на завод, у игроков не было возможности выбирать просто выехав из страны, вы готовы закрыть страну сегодня? да это невозможно , у нас олигархократия в стране , кто будет закрывать ?да никто .

    18.08.2025

  • Славомудр Приморский

    ...тот случай, когда очевидное понятно даже неандертальцу - а чиновникам от спорта нет )

    18.08.2025

  • andreichf

    И в разнузданных депутатах

    18.08.2025

  • Фирсыч

    "Там кормится много людей." Сказал Валуев. И добавил грустно : " А мне не перепадает".

    18.08.2025

    • Источник: два игрока молодежки «Рубина» арестованы по делу об изнасиловании

    Каманцев прокомментировал спорные моменты в матче «Динамо» — ЦСКА и двойное касание у Барко
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 16 4 6 6 12-17 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Кр. Советов 16 4 5 7 20-26 17
    12
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    13
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов 2 : 0
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости