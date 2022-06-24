Председатель совета директоров «Торпедо» назвал бюджет клуба и задачу на сезон
Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский в редакции «СЭ» рассказал о задачах клуба на сезон-2022/23. Он также сообщил, насколько вырастет бюджет команды.
- Какой бюджет у клуба был в ФНЛ? И насколько он вырастет сейчас?
— У нас была сумма порядка 400 миллионов рублей. Эти цифры открыты и опубликованы. На РПЛ будет около 1,4 миллиарда — на один миллиард больше. Бюджет скромный по сравнению с топовыми клубами лиги. Наша задача на сезон с учетом имеющегося бюджета — избежать стыковых матчей и закрепиться в РПЛ. Если задача будет перевыполнена, вознаградим команду дополнительно. Задача-максимум — попасть в верхнюю часть таблицы.
23 июня исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент и состав участников РПЛ сезона-2022/2023. «Торпедо» вошел в число команд, которые будут в играть в чемпионате России в предстоящем розыгрыше.
|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|00:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
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Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
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Химки – Зенит
|- : -