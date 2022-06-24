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Сегодня, 09:45

Председатель совета директоров «Торпедо» назвал бюджет клуба и задачу на сезон

Вячеслав Короткин
,  
Виталий Айрапетов
,  
Константин Алексеев
Читать «СЭ» в
Сергей Менжинский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский в редакции «СЭ» рассказал о задачах клуба на сезон-2022/23. Он также сообщил, насколько вырастет бюджет команды.

- Какой бюджет у клуба был в ФНЛ? И насколько он вырастет сейчас?

— У нас была сумма порядка 400 миллионов рублей. Эти цифры открыты и опубликованы. На РПЛ будет около 1,4 миллиарда — на один миллиард больше. Бюджет скромный по сравнению с топовыми клубами лиги. Наша задача на сезон с учетом имеющегося бюджета — избежать стыковых матчей и закрепиться в РПЛ. Если задача будет перевыполнена, вознаградим команду дополнительно. Задача-максимум — попасть в верхнюю часть таблицы.

23 июня исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент и состав участников РПЛ сезона-2022/2023. «Торпедо» вошел в число команд, которые будут в играть в чемпионате России в предстоящем розыгрыше.

Полное интервью Сергея Менжинского «СЭ» читайте здесь

ФК Торпедо (Москва)
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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