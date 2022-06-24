Босс «Торпедо» Менжинский назвал разницу в аренде «Лужников» и «Арены Химки»
Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский в интервью «СЭ» назвал разницу в аренде «Лужников» и «Арены Химки».
— Как вы относились к разговорам среди болельщиков о том, что «Торпедо» не очень стремится в РПЛ в последние сезоны из-за отсутствия домашнего стадиона?
— Это совершенно разные истории, взаимосвязи между строительством арены и игрой команды нет. Понятно, что без своего стадиона у клуба в РПЛ будет больше затрат на аренду БСА «Лужники», которая будет основной. Из-за концертов летом играть возможности там нет, до середины сентября домашние матчи проводим на «Арене Химки».
— В «Лужниках» будут проходить только большие матчи?
— Пока у нас нет решения по этому вопросу. Будем разрабатывать концепцию по работе с болельщиками. Хотим перестроить клубный маркетинг и взаимодействие с болельщиками. Уже думаем, как привлечь людей на стадион, каким будет имидж команды.
— Какую ждете посещаемость на домашних матчах?
— Я думаю, что 10 тысяч будет хорошо для нас. Именно торпедовских болельщиков. На условном матче со «Спартаком» планируем увидеть 25-30 тысяч зрителей.
Вообще хочу сказать, что у нас есть пусть и небольшой сегодня, но уникальный костяк болельщиков. Они поддерживали команду в самые непростые времена. В прошлом сезоне была фантастическая поддержка, без которой сложно было бы выйти в РПЛ. Надеемся на нее и в этом сезоне.
— Насколько велика разница между арендной платой «Лужников» и «Арены Химки»?
— «Лужники», конечно же, в разы дороже.
Полное интервью Сергея Менжинского «СЭ» читайте здесь
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
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Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
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Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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Химки – Зенит
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