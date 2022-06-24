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Босс «Торпедо» Менжинский назвал разницу в аренде «Лужников» и «Арены Химки»

Виталий Айрапетов
,  
Константин Алексеев
,  
Вячеслав Короткин
Читать «СЭ» в
«Лужники».
Фото Дарья Исаева

Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский в интервью «СЭ» назвал разницу в аренде «Лужников» и «Арены Химки».

— Как вы относились к разговорам среди болельщиков о том, что «Торпедо» не очень стремится в РПЛ в последние сезоны из-за отсутствия домашнего стадиона?

— Это совершенно разные истории, взаимосвязи между строительством арены и игрой команды нет. Понятно, что без своего стадиона у клуба в РПЛ будет больше затрат на аренду БСА «Лужники», которая будет основной. Из-за концертов летом играть возможности там нет, до середины сентября домашние матчи проводим на «Арене Химки».

— В «Лужниках» будут проходить только большие матчи?

— Пока у нас нет решения по этому вопросу. Будем разрабатывать концепцию по работе с болельщиками. Хотим перестроить клубный маркетинг и взаимодействие с болельщиками. Уже думаем, как привлечь людей на стадион, каким будет имидж команды.

— Какую ждете посещаемость на домашних матчах?

— Я думаю, что 10 тысяч будет хорошо для нас. Именно торпедовских болельщиков. На условном матче со «Спартаком» планируем увидеть 25-30 тысяч зрителей.

Вообще хочу сказать, что у нас есть пусть и небольшой сегодня, но уникальный костяк болельщиков. Они поддерживали команду в самые непростые времена. В прошлом сезоне была фантастическая поддержка, без которой сложно было бы выйти в РПЛ. Надеемся на нее и в этом сезоне.

— Насколько велика разница между арендной платой «Лужников» и «Арены Химки»?

— «Лужники», конечно же, в разы дороже.

Полное интервью Сергея Менжинского «СЭ» читайте здесь

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