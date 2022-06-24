Босс «Торпедо» Менжинский рассказал, сколько новичков возьмет клуб

Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский в редакции «СЭ» рассказал, какое количество новых игроков требуется команде.

— Сколько «Торпедо» требуется новичков?

— Планируем подписать пять-семь футболистов.

— Они должны будут помогать уже сегодня или с учетом ставки на омоложение берете их на вырост?

— Это будут игроки, которые станут сразу претендовать на попадание в стартовый состав. Понятно, что Бородюк хотел бы увидеть всех новичков на первом сборе. Мы все переживаем за клуб, стараемся оформить трансферы в сжатые сроки. В селекционный комитет входят Бородюк, президент Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и я. Каждый новичок должен быть одобрен всеми сторонами. Я против ситуаций, когда, скажем, приобретения делаются без ведома тренера.

— Трансферная стратегия «Торпедо» — брать игроков в аренду или приобретать свободных агентов?

— Мы готовы покупать. Понимаем, что нам не обойтись без качественных игроков. Готовы тратить на это средства.

23 июня исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент и состав участников РПЛ сезона-2022/2023. «Торпедо» вошел в число команд, которые в предстоящем сезоне будут играть в чемпионате России.

Полное интервью Сергея Менжинского «СЭ» читайте здесь