Босс «Торпедо» Менжинский рассказал, сколько новичков возьмет клуб
Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский в редакции «СЭ» рассказал, какое количество новых игроков требуется команде.
— Сколько «Торпедо» требуется новичков?
— Планируем подписать пять-семь футболистов.
— Они должны будут помогать уже сегодня или с учетом ставки на омоложение берете их на вырост?
— Это будут игроки, которые станут сразу претендовать на попадание в стартовый состав. Понятно, что Бородюк хотел бы увидеть всех новичков на первом сборе. Мы все переживаем за клуб, стараемся оформить трансферы в сжатые сроки. В селекционный комитет входят Бородюк, президент Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и я. Каждый новичок должен быть одобрен всеми сторонами. Я против ситуаций, когда, скажем, приобретения делаются без ведома тренера.
— Трансферная стратегия «Торпедо» — брать игроков в аренду или приобретать свободных агентов?
— Мы готовы покупать. Понимаем, что нам не обойтись без качественных игроков. Готовы тратить на это средства.
23 июня исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент и состав участников РПЛ сезона-2022/2023. «Торпедо» вошел в число команд, которые в предстоящем сезоне будут играть в чемпионате России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|00:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Химки – Зенит
|- : -