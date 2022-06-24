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Сегодня, 10:00

Босс «Торпедо» Менжинский рассказал, сколько новичков возьмет клуб

Константин Алексеев
,  
Вячеслав Короткин
,  
Виталий Айрапетов
Читать «СЭ» в
Футболисты «Торпедо».

Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский в редакции «СЭ» рассказал, какое количество новых игроков требуется команде.

— Сколько «Торпедо» требуется новичков?

— Планируем подписать пять-семь футболистов.

— Они должны будут помогать уже сегодня или с учетом ставки на омоложение берете их на вырост?

— Это будут игроки, которые станут сразу претендовать на попадание в стартовый состав. Понятно, что Бородюк хотел бы увидеть всех новичков на первом сборе. Мы все переживаем за клуб, стараемся оформить трансферы в сжатые сроки. В селекционный комитет входят Бородюк, президент Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и я. Каждый новичок должен быть одобрен всеми сторонами. Я против ситуаций, когда, скажем, приобретения делаются без ведома тренера.

— Трансферная стратегия «Торпедо» — брать игроков в аренду или приобретать свободных агентов?

— Мы готовы покупать. Понимаем, что нам не обойтись без качественных игроков. Готовы тратить на это средства.

23 июня исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент и состав участников РПЛ сезона-2022/2023. «Торпедо» вошел в число команд, которые в предстоящем сезоне будут играть в чемпионате России.

Полное интервью Сергея Менжинского «СЭ» читайте здесь

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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
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 - : -
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 - : -
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Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
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