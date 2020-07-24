Председатель попечительского совета «Уфы» не беспокоится, что Евсеев может уйти в «Спартак»

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о перспективах развития клуба.

— Газизов помнится анонсировал контракты с «Ред Булл» и прочими серьезными инвесторами, вплоть до продажи клуба шейхам. Какова судьба этих проектов?

— Я могу рассказать, но прошу с пониманием отнестись, что конкретных наименований организаций или людей мы не называем, — цитирует Мирзагулова ТНВ. — Но предметный интерес к нашему клубу сохраняется со стороны двух иностранных и одной российской компаний. Если у нас получится привести инвестора, который будет развивать клуб, то скорее всего этот вопрос будет решаться на уровне главы республики. Думаю, что Хабиров не будет против, поскольку это — его подход во всех сферах экономики Башкортостана. Если есть человек, готовый взять на себя ответственность за что-то и зарабатывать на этом, то глава республики приветствует такой подход.

— То есть, возможна ситуация, что клуб может принадлежать другим людям, условному шейху, например?

— Да, почему нет. У нас инвесторы приходят в разные сферы — покупают землю, предприятия. За последний год у нас рост инвестиций 14 процентов. Естественно, этот процесс должен продолжаться. Никто у нас не боится, если придут иностранцы и будут владеть у нас футбольным клубом. Ведь главная задача в чем? Чтобы люди радовались, а детишки шли в футбол. У нас сейчас футбольный бум в Башкирии, все секции переполнены. Честно говоря, у меня распространенный разговор, когда я трубку поднимаю: «Можешь, пожалуйста, устроить»? (смеется). Если эти задачи будут продолжать решаться, то Хабирову будет не так важно, кому принадлежит клуб — шейху, австрийцу или может быть какому-нибудь российскому нефтянику.

— Какова судьба главного тренера Евсеева в клубе? Вы довольны его работой?

— Тут однозначный ответ — да. Это абсолютно качественная работа. Приходил он в клуб не в самое простое время, когда команду сильно болтало после ухода нескольких лидеров. Вадиму Валентиновичу удалось все сделать системно. Он оказался большим стратегом. Обратите внимание, даже когда «Уфа» играла не оптимальным составом, каждый игрок на своем участке поля точно знал, что ему делать. Именно по таким моментам хорошо видна работа тренера. Если у тренера из-за потери 2-3 футболистов игра рассыпается, это означает, что не он управляет игрой, а футболисты играют, как умеют. А у нас, если коротко, все не так — работает система.

— Как относитесь к слухам, что Газизов может забрать Евсеева в «Спартак»?

— Там же нет пока вакансий (смеется). Ну чисто теоретически, мне конечно, не хотелось бы, чтобы из «Уфы» одновременно ушли два сильных и значимых для нас руководителя. Но также у меня нет сомнений, что Евсеев в один миг возглавит какой-то большой клуб в России, а может и за ее пределами. Его мысли и грани футбольного таланта смогут засверкать новыми красками, если ему дадут принципиально иной состав. Думаю, его переход в большой клуб неизбежен. И мы, как обычно, обрадуемся. И вновь дадим шанс другому человеку, который не так давно работает главным тренером.