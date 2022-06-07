Митрофанов рассказал о ситуации с лицензированием команд в ФНЛ-1

Председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов объяснил ситуацию с лицензированием команд ФНЛ-1.

«Трем клубам ФНЛ-1 не была выдана лицензия — «Олимп-Долгопрудный», «Томь» и липецкий «Металлург». «Металлургу» после обжалования лицензию выдали. «Спартак-2» принял решение снять вторую команду с соревнований. В остальном все остальные участники лицензии получили. И те, кто вошел, и те, кто остался.

В настоящий момент лига рассматривает вариант сохранить 20 команд. Тогда КАМАЗ и «Ротор» получают возможность сохранить свое положение в ФНЛ-1. Либо играть в 18 команд. Тогда команда, занявшая 16 место, то есть КАМАЗ в этом случае сможет сохранить прописку в этом сезоне. Приоритет отдается команде, которая вылетела из ФНЛ», — сказал Митрофанов.