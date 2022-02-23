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Сегодня, 17:25

Познер отреагировал на решение США ввести санкции против ЦСКА

Данил Алешин
Корреспондент
Владимир Познер.
Фото Александр Казаков, Известия

Известный журналист Владимир Познер прокомментировал «СЭ» решение Минфина США ввести санкции против московского ЦСКА.

«Я не сомневаюсь, что спорт будет и дальше страдать от политической конъюнктуры . Конечно, это неправильно, но, к сожалению, неизбежное последствие столкновения политических интересов», — сказал Познер «СЭ».

В среду, 23 февраля, стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против футбольного клуба ЦСКА. В санкционный список в связи с ситуацией вокруг Украины была включена госкорпорация ВЭБ и все ее дочерние структуры, в том числе футбольный клуб.

Также в среду в ВЭБ заявили, что продолжат исполнять принятые на себя обязательства, несмотря на санкции.

ЦСКА после 18 туров идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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