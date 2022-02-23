Познер отреагировал на решение США ввести санкции против ЦСКА

Известный журналист Владимир Познер прокомментировал «СЭ» решение Минфина США ввести санкции против московского ЦСКА.

«Я не сомневаюсь, что спорт будет и дальше страдать от политической конъюнктуры . Конечно, это неправильно, но, к сожалению, неизбежное последствие столкновения политических интересов», — сказал Познер «СЭ».

В среду, 23 февраля, стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против футбольного клуба ЦСКА. В санкционный список в связи с ситуацией вокруг Украины была включена госкорпорация ВЭБ и все ее дочерние структуры, в том числе футбольный клуб.

Также в среду в ВЭБ заявили, что продолжат исполнять принятые на себя обязательства, несмотря на санкции.

ЦСКА после 18 туров идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России.