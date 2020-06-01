Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал интервью экс-тренера клуба Юрия Семина «СЭ». 31 мая у специалиста закончился контракт с «железнодорожниками».

— Прочитал интервью Юрия Палыча, — написал Геркус в Instagram. — Что сказать? Сильные слова. Позиция где-то резкая, но честная и прямая.

Несмотря на то, что на данный момент меня с «Локомотивом» ничего не связывает, я разделяю его чувства, его тревогу. Мне неприятно видеть то, как там ведутся дела. Нас с Юрием Палычем — несмотря на все наши споры и разногласия — объединяли одни и те же ценности — стремления к победам, к трофеям, к счастью для болельщиков. Радость болельщиков, заполненные трибуны — мы работали для этого. Пусть и ненадолго, но нам удалось вывести «Локомотив» на ведущую роль в нашем футболе.

Конечно, мы хотели большего, хотели идти дальше и наши споры были в том числе о том, как выйти на следующий уровень. Согласен с Семиным, что такой шанс — вырастить большую команду-династию с еврокубковыми амбициями был реален. Но вот поддержки у нас не было, поэтому мы пришли к тому, что есть. Главное все же достигнутые результаты и светлые воспоминания. Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

Юрию Палычу хочу пожелать здоровья и удачи в продолжении его тренерской деятельности.