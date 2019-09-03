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Поярков и Лапшов покинули «Локомотив»

00:10
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«Локомотив» расстался с двумя игроками — защитниками 19-летним Николаем Поярковым и 20-летним Иваном Лапшовым, которые выступали за «Локомотив-Казанку», сообщается на официальном сайте клуба. Поярков перешел в «Оренбург», Лапшов — в «Ростов». «Железнодорожники» имеют право обратного выкупа футболистов.

— В составе «Казанки» ребята выиграли серебряные и бронзовые медали ПФЛ, Лапшов стал чемпионом молодежного Первенства России в составе ФК «Локомотив» сезона-2015/16, — говорится в сообщении «Локомотива». — Также на счету футболистов по четыре игры в Юношеской лиге УЕФА.

Мы благодарим Николая и Ивана за большой вклад в успехи нашей команды, бескомпромиссную игру и атмосферу в коллективе. Удачи, парни!

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