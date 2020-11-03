Потрясающий гол в ЮФЛ: игрок «Ростова» пушечным ударом не оставил шансов вратарю «Строгино»
13:10
Капитан молодежной команды «Ростова» Павел Горелов отметился голом в домашнем матче Юношеской футбольной лиги в ворота «Строгино».
Победу со счетом 3:0 одержали хозяева и впервые завоевали три очка. Горелов забил третий гол дальним ударом из-за штрафной.
Пушка от Павла Горелова из ЮФЛ в ворота «Строгино». Хочется пересматривать снова и снова ? pic.twitter.com/S7HtmnxCXv— РФС (@rfsruofficial) November 3, 2020