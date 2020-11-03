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Потрясающий гол в ЮФЛ: игрок «Ростова» пушечным ударом не оставил шансов вратарю «Строгино»

13:10
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Капитан молодежной команды «Ростова» Павел Горелов отметился голом в домашнем матче Юношеской футбольной лиги в ворота «Строгино».

Победу со счетом 3:0 одержали хозяева и впервые завоевали три очка. Горелов забил третий гол дальним ударом из-за штрафной.

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