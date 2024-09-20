Потапова считает Зобнина одним из лучших игроков «Спартака» на данный момент

Российская теннисистка Анастасия Потапова считает полузащитника «Спартака» Романа Зобнина одним из лучших в составе красно-белых.

«Очень жаль, что летом ушел Квинси Промес, он мне очень нравился. Я считаю его одной из легенд «Спартака». Но мне также нравится Роман Зобнин, думаю, что это один из лучших игроков сейчас», — цитирует теннисистку ТАСС.

В этом сезоне 30-летний хавбек провел за «Спартак» 6 матчей и забил 1 гол.