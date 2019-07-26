"Порой возникает ощущение, что Акинфеев - один из руководителей клуба". Влашич - о вратаре ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал об особой роли вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева.
- Акинфеев может и накричать, если надо, - цитирует "РГ" Влашича. - Он очень хорош. Игорь столько лет держит уровень. В раздевалке, клубе - все его очень уважают. Порой возникает ощущение, что Акинфеев одновременно и игрок, и кто-то из руководителей клуба.
Есть ли у него кличка? Фура! Это означает босс, да?
Ближайший матч ЦСКА проведет 28 июля в рамках 3-го тура чемпионата России против "Локомотива", начало встречи в 19.00 (мск).
Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020
Опрос
Что сделает ВАР в матче ЦСКА - "Локомотив"?
Дополнительная информация
https://rg.ru/2019/07/26/nikola-vlashich-predlozheniia-ot-zenita-ne-bylo.html
Загрузка...