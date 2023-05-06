Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:37

Пономарев заявил, что в РПЛ стали играть в советский футбол

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Оренбург» в 26-м туре РПЛ.

«Оренбург» неплохая команда. Да и в целом сейчас все команды подтянулись. Даже интересно стало смотреть футбол. А все потому что стали играть в советский футбол. Стали открываться за спину, открываться на скорости, все это создает неудобство обороне противника. Хотели играть в футбол стоя с пасами поперек, назад, вратарю — и вратарь выбивает мяч в поле. Да вы что с ума сошли? Якушин и Бесков с ума бы сошли от этого футбола. Сейчас подходят к штрафной отдают мяч полузащитнику, полузащитник отдает мяч центральному защитнику, а тот отдает вратарю. Да что же это такое? Столько времени, столько пространства «поглотили» выиграли позицию — нет, все начинается сначала. Нет хорошей атаки. У ЦСКА хорошая оборона, четкая полузащита, исполняющая свои обязанности, и что-то интересное появляется впереди. И Чалова стали выпускать во втором тайме и Заболотный хоть и корявый игрок, но полезен в штрафной противника. Потому что может подставить голову и лезет в борьбу, не боится. Для того, чтобы создать ему условия, нужны прострелы или подачи в штрафную — тогда будет дело. ЦСКА не пропустит и выиграет. Один мяч мы забьем», — приводит слова Пономарева Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Оренбург» пройдет 7 мая, начало — 16.30 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/ponomarev-ob-rpl-stali-igrat-v-sovetskii-futbol-dazhe-stalo-interesno-smotret-248861/
Владимир Пономарев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Жена меня бросит, если еще раз напьюсь». Александр Емельяненко: случай в аэропорту, Камил Гаджиев, розовый слоник
Польша будет играть на ЧМ вместо России. Ее не было в элите больше 20 лет
В Москве арестовали уроженку Крыма по подозрению в госизмене
На берегу Нарвы задержали плывшего в РФ в гидрокостюме гражданина Словакии
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
В офисе генсека ООН озвучили сроки встречи по зерновой сделке в Стамбуле
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Селюк заявил, что в матче «Зенит» — «Спартак» обе команды будут мотивированы
Червиченко: «Спартаку» в матче с «Зенитом» никто не позволит воспользоваться судейским благоволением"
Боков спрогнозировал тяжелое чемпионство «Зенита» в игре против «Спартака»
Зиньковский: «Провокации игроков «Зенита»? «Спартак» готов дать отпор — как и всегда»
«Химки» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча
Тихонов считает, что дома «Химки» могут воспользоваться быстрыми контратаками
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селюк заявил, что в матче «Зенит» — «Спартак» обе команды будут мотивированы

Федотов признан лучшим тренером РПЛ в апреле
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости