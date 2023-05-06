Федотов признан лучшим тренером РПЛ в апреле

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим тренером РПЛ в апреле, сообщает пресс-служба лиги.

Под его руководством в этом месяце армейцы одержали победы над «Факелом» (2:0), «Химками» (3:0), «Уралом» (2:1) и «Ахматом» (3:1), а также сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

На награду также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов»), Гильермо Абаскаль («Спартак») и Михаил Галактионов («Локомотив»).

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков в 25 матчах.