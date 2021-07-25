Дзагоев отдал 58-ю голевую передачу в РПЛ, больше только у Дзюбы

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отдал голевой пас на Антона Заболотного в матче 1-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0). Для 31-летнего футболиста это 58-я голевая передача в лиге с дебюта в 2008 году.

Больше ассистировал только форвард «Зенита» Артем Дзюба, у которого за этот период 62 передачи. Однако Дзагоев провел на 79 игр меньше.

На 3-м месте идет бразильский полузащитник «Сочи» Жоаозиньо (57 передач). Далее идут экс-хавбек «Динамо», Локомотива" и «Спартака» Александр Самедов (55) и бывший полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев (51).