Дзагоев отдал 58-ю голевую передачу в РПЛ, больше только у Дзюбы
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отдал голевой пас на Антона Заболотного в матче 1-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0). Для 31-летнего футболиста это 58-я голевая передача в лиге с дебюта в 2008 году.
Больше ассистировал только форвард «Зенита» Артем Дзюба, у которого за этот период 62 передачи. Однако Дзагоев провел на 79 игр меньше.
На 3-м месте идет бразильский полузащитник «Сочи» Жоаозиньо (57 передач). Далее идут экс-хавбек «Динамо», Локомотива" и «Спартака» Александр Самедов (55) и бывший полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев (51).
58 — Полузащитник @pfc_cska Алан Дзагоев отдал 58 голевых передач в РПЛ с 2008 года, больше только у Артема Дзюбы (62). При этом Дзагоев провел на 79 игр меньше Дзюбы. Мозг.#ТинькоффРПЛ #ЦСКАУфа pic.twitter.com/yhOVF6CDMa— OptaIvan (@OptaIvan) July 25, 2021
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