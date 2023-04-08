Пономарев: «Женщины судьи не украсят российский футбол, это мужская игра»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о женском судействе в РПЛ.

«Неуместно, чтобы женщины судили чемпионат России. Женщины — это излишество. Максимум в каком-нибудь мини-футболе. Не стоит это делать. Это не украсит российский футбол. Это все-таки мужская игра. На поле же матерятся без конца. Ведь и ее пошлют — 100%. Для наших условий это вообще неприемлемо. Нет, девушки лучше не отсудят чемпионат России. Ее будут посылать! Не надо таких экспериментов», — приводит слова Пономарева Legalbet.

Арбитр Анастасия Пустовойтова обслуживала в качестве главного судьи матч 6-го тура текущего сезона Первой лиги между «Енисеем» и «Шинником» (2:1).