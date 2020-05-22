Помощники Семина войдут в штаб Николича в «Локомотиве»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о том, что часть тренерского штаба Юрия Семина останется работать с Марко Николичем.

В тренерский штаб Николича войдут Дмитрий Лоськов, Олег Пашинин, Заур Хапов, Саркис Оганесян и Сергей Алексеев. Об этом Кикнадзе рассказал в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».