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Помощники Семина войдут в штаб Николича в «Локомотиве»

12:12
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о том, что часть тренерского штаба Юрия Семина останется работать с Марко Николичем.

В тренерский штаб Николича войдут Дмитрий Лоськов, Олег Пашинин, Заур Хапов, Саркис Оганесян и Сергей Алексеев. Об этом Кикнадзе рассказал в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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