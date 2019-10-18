Андреас Хинкель, помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, рассказал о том, как получил предложение от московского клуба.

— Доменико и я знаем и ценим друг друга еще со времен молодежной команды Штутгарта, — цитирует Хинкеля sport1.de. — Мы не теряли контакт. Для нас всегда было ясно, что мы снова с удовольствием бы поработали вместе.

Когда пришло предложение, мы быстро его изучили. «Спартак» — это не просто какой-то там клуб, но любимейший клуб страны с большой историей и с огромной армией фанатов.