Кержаков выставил на продажу коттедж за 150 миллионов рублей

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков выставил на продажу свой коттедж. Согласно опубликованному на «Авито» объявлению, это двухэтажный дом в элитном поселке Западная Лица во Всеволожском районе Ленинградской области. Его площадь составляет 470 квадратных метров.

У дома есть баня, крытый гараж на три машины, летняя беседка и обеденная зона в окружении корабельных сосен.

Стоимость коттеджа оценивается в 150 миллионов рублей.

Напомним, что «Нижний Новгорд» стартовал в премьер-лиге с ничьей и двух побед. Команда занимает пятое место в таблице РПЛ.