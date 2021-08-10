Кержаков выставил на продажу коттедж за 150 миллионов рублей
08:53
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков выставил на продажу свой коттедж. Согласно опубликованному на «Авито» объявлению, это двухэтажный дом в элитном поселке Западная Лица во Всеволожском районе Ленинградской области. Его площадь составляет 470 квадратных метров.
У дома есть баня, крытый гараж на три машины, летняя беседка и обеденная зона в окружении корабельных сосен.
Стоимость коттеджа оценивается в 150 миллионов рублей.
Напомним, что «Нижний Новгорд» стартовал в премьер-лиге с ничьей и двух побед. Команда занимает пятое место в таблице РПЛ.
Читайте также
«Я был фанатом Конора, а теперь потерял к нему уважение. Он полнейший идиот». Макгрегор разозлил тренера Хабиба
«Зенит» — «Краснодар»: арбитр Матюнин обратился в судейский комитет РФС с просьбой объяснить, как должен работать ВАР
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю