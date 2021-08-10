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Кержаков выставил на продажу коттедж за 150 миллионов рублей

08:53
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков выставил на продажу свой коттедж. Согласно опубликованному на «Авито» объявлению, это двухэтажный дом в элитном поселке Западная Лица во Всеволожском районе Ленинградской области. Его площадь составляет 470 квадратных метров.

У дома есть баня, крытый гараж на три машины, летняя беседка и обеденная зона в окружении корабельных сосен.

Стоимость коттеджа оценивается в 150 миллионов рублей.

Напомним, что «Нижний Новгорд» стартовал в премьер-лиге с ничьей и двух побед. Команда занимает пятое место в таблице РПЛ.

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