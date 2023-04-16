Барриос о ничьей с «Ростовом»: «Таким результатом мы не можем быть довольны»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился мнением о ничьей в матче с «Ростовом» (0:0) в 23-м туре РПЛ.

— Сложный матч. Соперник борется с нами за чемпионство. Поэтому было очевидно, что «Ростов» приложит все усилия, чтобы отобрать очки. Это не тот результат, которым мы можем быть довольны. Но все равно считаю, что матч был хороший. К сожалению, не удалось реализовать свои моменты. Сейчас нужно восстановиться и уже думать о «Динамо», готовиться к следующему матчу.

— Удивил ли сегодня «Ростов» своей игрой?

— Нет, не удивил, потому что мы прекрасно знали, как «Ростов» действует, как он будет вести себя сегодня на поле. Хорошо изучили соперника, хорошо подготовились. Повторюсь, результат не тот, которым мы можем быть довольны. «Ростов» — прекрасный клуб, сильный соперник. Порой в футболе бывает, что мяч просто не залетает в ворота.

— До «Ростова» очень сложно добираться. Это могло сыграть какую-то роль?

— Нет, вне зависимости от того, что дорога заняла чуть больше, чем обычно, мы провели качественную игру. Сильно прибавили во втором тайме по сравнению с первым. Создали очень много голевых моментов. Просто чуть-чуть не хватило удачи, точности. Ничего страшного. Сейчас восстановим силы.

— Впереди «Динамо», «Спартак». Как команда настраивается на эти матчи? По сути, если выиграть в них, то вы уже чемпионы.

— Мы движемся от матча к матчу. Сейчас главное — спокойно вернуться домой, спланировать рабочую неделю, готовиться к «Динамо» и только потом думать о том, что будет дальше.

«Зенит» набирает 55 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Ростов» — второй с 46 очками.