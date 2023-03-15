Полузащитник «Урала» считает нормальной эмоциональность президента клуба Иванова

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев ответил «СЭ» на вопрос об импульсивности президента клуба Григория Иванова.

«Григорий Викторович очень много делает для команды. Соответственно, он и переживает. Это нормальная история. Вообще здорово, что руководитель переживает за команду. Ему не все равно. Он делает большой вклад в «Урал». Просто переживает человек за команду», — сказал Егорычев «СЭ».

Григорий Иванов занимает пост президента «Урала» с марта 2003 года.