Михаил Игнатов рассказал, как настраивается после поражений

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, как настраивается после поражений.

— Уход Бакаева? Мы хорошо с ним общались. Он принял такое решение. Я продолжу с ним общаться.

— Как вы настраиваетесь после поражения?

— Нет каких-то рецептов. Поражения бывают у всех. Понятно, что эмоции после поражения тяжелые. Мы собираемся домой, идем к семьям. Нам либо дают выходной, либо тренировку. Обычно мы спокойно ведем беседу между собой в команде.

Кто больше всех поддерживает после поражений? Капитан, безусловно. Но любой игрок может взять на себя эту ответственность и успокоить ребят.

В Варшаве атмосфера в раздевалке была электризованная. Появилась такая тенденция, пенальти на последних минутах и победа, — сказал Игнатов на мероприятии на теплоходе, посвященном празднованию столетия клуба.