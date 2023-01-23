Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:52

Зарема Салихова рассказала, как Каттани удалось найти Абаскаля для «Спартака»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о назначении испанца Гильермо Абаскаля главным тренером московского клуба.

— Как Каттани удалось найти Абаскаля? Почему именно он?

— Лука — топовый специалист. Жаль, что мало времени отвелось. Он четко прочувствовал, какой тренер подойдет этой команде. «Угадал» — неподходящий глагол. Лука учел все особенности «Спартака», среды, прошлые неудачные и положительные опыты. Он знал, что я всегда за то, чтобы доверять молодым, амбициозным, с хорошей тренерской школой.

Абаскаль понравился своей уверенностью и подготовленностью. Он не заискивал и не смотрел с надеждой, возьмем его или нет. Молодой, самодостаточный тренер, с яркой «personality» и четким видением, — приводит Sport24 слова Салиховой.

— Вы поддерживаете общение с Каттани?

— Конечно. У него очень много работы в «ПСЖ», но он следит за «Спартаком», читает новости о команде.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. На данный момент команда под его руководством занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-23-salikhova-rasskazala-kak-kattani-nashel-abaskalya-dlya-spartaka
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Зарема Салихова
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
Хачанова травят за поддержку Нагорного Карабаха. Зачем он это делает?
Осужденный за ДТП Ефремов попросил заменить наказание на принудительные работы
Захарова прокомментировала слова экс-главы МИД Польши о разделе Украины
Премьер Польши Моравецкий опроверг сообщения о планах Варшавы по разделу Украины
В Госдуме рассказали об ответе Москвы на понижение Латвией уровня дипотношений с РФ
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Нобоа: «Не знаю, кто станет чемпионом, но «Сочи» будет наверху»
Талалаев подвел итоги первого сбора «Торпедо» в Турции
Роднина: «Раньше мы, вероятно, больше футболистов покупали у европейцев и денег много давали, а сейчас ничего не даем им»
Глушаков присоединится к «Нижнему Новгороду» на втором сборе в Турции
Фигуристка Медведева рассказала, почему выбрала «Динамо» вместо «Спартака»
Агент Шпинев не уверен, вернется ли полузащитник «Локомотива» Жемалетдинов во второй половине февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Талалаев подвел итоги первого сбора «Торпедо» в Турции

Нобоа: «Не знаю, кто станет чемпионом, но «Сочи» будет наверху»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости