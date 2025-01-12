Башич: «У Слишковича есть идеи, которые помогут «Оренбургу» остаться в РПЛ»
Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич поделился мнением о главном тренере команды Владимире Слишковиче.
«Слишкович — хороший тренер. У него есть идеи, которые помогут нам остаться в РПЛ. Нам надо как можно больше работать на сборах и стараться выигрывать в каждом матче. Мне кажется, что мы на это способны», — цитирует Башича «РБ Спорт».
Слишкович возглавил «Оренбург» в октябре 2024 года. До этого он работал в «Спартаке».
После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с 8 очками.
Источник: РБ Спорт
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