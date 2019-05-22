14:13 | Футбол — РПЛ

Полузащитник Намли стал игроком "Краснодара"

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Датчанин марокканского происхождения Юнес Намли стал игроком "Краснодара", информирует пресс-служба клуба. 24-летний полузащитник "ПЕК Звлолле" подписал контракт сроком на 4 года.

Сообщается, что в настоящее время "Краснодар" урегулировал все детали трансфера Намли. Полузащитник подписал с черно-зелеными личное соглашение, срок действия которого истекает летом 2023 года, и в июне начнет в составе своей новой команды готовится к старту сезона-2019/2020.

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https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=134446

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