Полузащитник Намли стал игроком "Краснодара"

Датчанин марокканского происхождения Юнес Намли стал игроком "Краснодара", информирует пресс-служба клуба. 24-летний полузащитник "ПЕК Звлолле" подписал контракт сроком на 4 года.
Сообщается, что в настоящее время "Краснодар" урегулировал все детали трансфера Намли. Полузащитник подписал с черно-зелеными личное соглашение, срок действия которого истекает летом 2023 года, и в июне начнет в составе своей новой команды готовится к старту сезона-2019/2020.
Добро пожаловать, Юнес!– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 22 мая 2019 г.
Игроком "Краснодара" стал датчанин марокканского происхождения Юнес Намли. 24-летний полузащитник перешел в стан "быков" из голландского "ПЕК Зволле" @PECZwolle.
Подробности 👉 https://t.co/WB4HA7Nt7N pic.twitter.com/4C3gsS2cQ5
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр
Дополнительная информация
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=134446