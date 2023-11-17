Полузащитник ЦСКА Мухин вернется на поле не раньше мая

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что полузащитник ЦСКА Максим Мухин, восстанавливающийся после травмы, сможет вернуться к игре не раньше мая следующего года.

Мухин получил разрыв передней крестообразной связки в гостевом матче 12-го тура РПЛ против «Рубина» (0:0). 6 ноября стало известно, что Мухин перенес операцию в Германии.

«Мухин на следующей неделе вернется в Москву, восстановление идет по плану. Возвращения на поле стоит ждать не раньше мая», — приводит слова Безуглова ТАСС.

22-летний Мухин в сезоне-2023/24 провел за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.