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Полузащитник Максим Мартусевич покидает «Химки»

15:25
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Полузащитник Максим Мартусевич покидает «Химки». Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон, сообщает сайт команды.

В нынешнем сезоне Мартусевич провел 6 матчей за «Химки» в РПЛ.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/oktyabr/khimki-i-maksim-martusevich-rastorgli-kontrakt-po-soglasheniyu-storon-/

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