Полузащитник Максим Мартусевич покидает «Химки»
Полузащитник Максим Мартусевич покидает «Химки». Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон, сообщает сайт команды.
В нынешнем сезоне Мартусевич провел 6 матчей за «Химки» в РПЛ.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/oktyabr/khimki-i-maksim-martusevich-rastorgli-kontrakt-po-soglasheniyu-storon-/