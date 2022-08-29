Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:07

Полузащитник «Локомотива» Петров на правах аренды перешел в «Аланию»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» Максим Петров на правах аренды перешел во владикавказскую «Аланию». Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23, сообщает пресс-служба московского клуба.

11 сентября 2021 года Петров дебютировал в составе «Локо» — в домашнем матче чемпионата России против «Крыльев Советов» вышел в стартовом составе и был заменен на 57-й минуте.

В этом сезоне Петров один раз появлялся на поле, выйдя на замену в концовке матча с «Химками» (3:0).

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/petrov-loan-alania/
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Тарасова выложила видео, как позирует в кожаном платье со змеей на шее
Китайский бренд Chery боится собирать автомобили в Ульяновске
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: «Ростов» — ЦСКА, «Факел» — «Спартак» и другие матчи
В «Факеле» рассказали, как команда будет добираться на матчи с «Зенитом» и «Нижним Новгородом»
Колыванов — о хет-трике Игнатьева: «Видимо он повзрослел и хочет заявить о себе»
Наумов: «Смородской 6 лет не давали покоя, за то, что она протерла стол шарфом «Локомотива»
Самедов рассказал о причинах поражения «Факела» в матче против «Спартака»
Мачей Рыбус: «Когда переходил в «Спартак», знал, что меня не возьмут на чемпионат мира»
Семин: «Я бы пожелал Цорну добиться хотя бы маленького успеха в футболе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колыванов назвал большой потерей для «Динамо» переход Моро в «Болонью» на правах аренды
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 17-2 17
2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
12
 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
13
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 - : -
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 - : -
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 - : -
3.09 20:30
Динамо – Урал
 - : -
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 - : -
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости