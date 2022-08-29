Полузащитник «Локомотива» Петров на правах аренды перешел в «Аланию»

Полузащитник «Локомотива» Максим Петров на правах аренды перешел во владикавказскую «Аланию». Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23, сообщает пресс-служба московского клуба.

11 сентября 2021 года Петров дебютировал в составе «Локо» — в домашнем матче чемпионата России против «Крыльев Советов» вышел в стартовом составе и был заменен на 57-й минуте.

В этом сезоне Петров один раз появлялся на поле, выйдя на замену в концовке матча с «Химками» (3:0).