Полузащитник «Локомотива» Петров на правах аренды перешел в «Аланию»
Полузащитник «Локомотива» Максим Петров на правах аренды перешел во владикавказскую «Аланию». Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23, сообщает пресс-служба московского клуба.
11 сентября 2021 года Петров дебютировал в составе «Локо» — в домашнем матче чемпионата России против «Крыльев Советов» вышел в стартовом составе и был заменен на 57-й минуте.
В этом сезоне Петров один раз появлялся на поле, выйдя на замену в концовке матча с «Химками» (3:0).
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|0
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|7
|0
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|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|- : -
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|- : -
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|- : -
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|- : -
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Спартак
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|6
|П
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|4
|
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Сочи
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Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|3
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|Ж
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|1
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|
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